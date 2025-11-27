✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
सुबह के नाश्ते में खाएं सुपर टेस्टी ब्रेड उपमा, इस रेसिपी से झटपट बनकर हो जाएगा तैयार!
भारत के ज्यादातर घरों में लोग सुबह के नाश्ते में कुछ हल्का लेकिन बेहद स्वादिष्ट खाना खास पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आप भी नाश्ते में सूजी का उपमा या चीला और ब्रेड मक्खन या जैम खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको सुबह के नाश्ते में सुपर टेस्टी ब्रेड उपमा बनाने का सबसे आसान और मिनटों में तैयार होने वाला रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइस, तेल, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर और मूंगफली दाने सिके.
साथ ही आपको हल्दी, राई, कटी हुई हरी मिर्च, हींग, नींबू रस, कड़ी पत्ते, कटा हुआ हरा धनिया और नमक भी चाहिए.
ब्रेड उपमा बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, कड़ी पत्ते और हींग डालें.
अब इसमें बारीक कटा प्याज और मूंगफली के दाने डालकर सुनहरा होने तक फ्राई करें, साथ ही टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और नमक डालें.
फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें और टुकड़े की हुई ब्रेड डालकर ऊपर से थोड़ा पानी छिड़कें, साथ ही अच्छी तरह मिला लें.
अब गैस बंद करके हरी धनिया पत्तियों से गार्निश करें और सुपर टेस्टी गरमा गरम ब्रेड उपमा सबको सर्व करें.
