Oct 31, 2025
Karishma-upadhyay
रात की बची हुई आलू की सब्जी से नाश्ते में बनाएं स्ट्रीट-स्टाइल चीज टोस्ट, नोट कर लें आसान रेसिपी!
जब आप खाना बनाती हैं तो क्या आपकी भी आलू की सब्जी हर बार बच जाती है और उसे फेंक देती है.
तो आइए आज हम आपको बची हुई आलू की सब्जी से नाश्ते में चीज टोस्ट बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बची हुई आलू की सब्जी, चीज, सफेद ब्रेड, मेयोनेज, टोमेटो केचप, ताजा पार्सले और काले तिल.
स्ट्रीट स्टाइल चीज टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में बची हुई आलू की सब्जी को लें और इसमें मेयोनेज डालें.
अब इसमें टोमैटो केचप और कटा हुआ पार्सले डालकर अच्छे से मिला लें और ब्रेड के स्लाइस पर आलू का मिश्रण बराबर फैला लें.
फिर इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज छिड़ककर एक नॉन-स्टिक पैन गरम करें और उसमें ब्रेड के स्लाइस को रख दें.
अब इसे धीमी आंच पर ढ़ककर 5 से 6 मिनट पका लें और जब चीज गल कर ब्रेड हल्की सुनहरी हो जाए.
तब ऊपर से काले तिल और कटा हुआ पार्सले छिड़ककर ब्रेड को आधा काट लें और गरम-गरम परोसें.
लीजिए तैयार है बची हुई आलू की सब्जी से बना स्ट्रीट-स्टाइल चीज टोस्ट, अब सॉस या चटनी के साथ इसका मजा लें.
