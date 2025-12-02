✕
Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी से झटपट तैयार करें घुगनी चाट!
क्या आपको भी स्नैक्स में कुछ चटपटा खाना पसंद है, तो इस रेसिपी से फटाफट बनाकर चाय के साथ खाएं घुगनी चाट.
इसे बनाने के लिए आपको सफेद मटर, प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन, सरसों का तेल, नमक और लाल मिर्च पाउडर चाहिए.
साथ ही आपको धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कच्चा नारियल, लाल मिर्च, तेजपत्ता भूना जीरा पाउडर, चाट मसाला और इमली का पल्प भी चाहिए.
घुगनी चाट बनाने के लिए सबसे पहले भीगे हुए सफेद मटर को प्रेशर कुकर में पानी, नमक और प्याज के साथ डालकर 1 सिटी लगाएं.
अब कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा, तेजपत्ता, प्याज और लाल मिर्च डालकर भूनें, साथ ही हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें.
फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर पकाएं, इसके बाद इसमें आलू, टमाटर और नमक डालकर मिक्स करें.
अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें, साथ ही उबली हुई मटर डालकर मिक्स करें और गरम मसाला डालें.
फिर इसे ढककर 10 मिनट पकाएं, फिर तले हुए नारियल डालकर तेज आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं और गैस बंद करके चाट मसाला डालें.
अब इमली का पल्प डालकर इसे गरमागरम सर्व करें, लीजिए तैयार है स्नैक्स में खाने के लिए आपका चटपटा घुगनी चाट.
Read More
रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के साथ हड्डियां भी रहेंगी मजबूत!
पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान टिप्स और ट्रिक्स से मिनटों में पाएं नई जैसी चमक!
इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन सूप, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगा जबरदस्त!
सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं ये बीमारियां, जानें इसके चमत्कारी फायदे!