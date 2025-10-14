✕
Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
इस दिवाली घर पर बनाएं स्पेशल शुगर फ्री काजू कतली, नोट कर लें आसान रेसिपी!
हर भारतीयों की पसंदीदा मिठाइयों में से एक काजू कतली तो जरूर होती है, जो हर त्योहार पर घर में जरूर आती है.
ऐसे में अगर आपके घर पर भी कुछ लोगों को डायबिटीज की परेशानी है और आप कोई शुगर फ्री मिठाई बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको इस दिवाली घर पर शुगर फ्री काजू कतली बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
स्पेशल शुगर फ्री काजू कतली बनाने के लिए आपको काजू, घी, शुगर फ्री-स्वीटनर पाउडर, पानी, चांदी वर्क और इलायची पाउडर चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले काजू को 15 से 20 मिनट पानी में भिगोकर रखें, फिर पानी से निकालकर मिक्सी में महीन पाउडर बना लें.
अब एक पैन में पानी और स्वीटनर पाउडर डालकर चाशनी बनाएं, जब ये पक जाए तो इसमें काजू का पाउडर डालकर धीमी आंच पर पकने दें.
जब ये गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद करके काजू के पेस्ट को एक ट्रे या प्लेट पर घी लगाकर फैलाएं.
फिर इसे बेलन की मदद से फैला लें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे काजू कतली के शेप में काट लें.
अंत में कतली के ऊपर चांदी का वर्क रखकर हल्के हाथ से फैला दें और लीजिए तैयार है आपकी स्पेशल शुगर फ्री काजू कतली.
