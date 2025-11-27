✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
झटपट बनाएं स्पेशल खट्टी-तीखी और मसालेदार प्याज की चटनी, नोट कर लें आसान रेसिपी!
क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें पराठा-सब्जी, दाल-चावल या हर खाने के साथ चटनी खाना बेहद पसंद है.
तो आइए आज हम आपको स्पेशल खट्टी-तीखी और मसालेदार प्याज की चटनी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज, सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक, जीरा, राई और तेल.
साथ ही आपको लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, नींबू का रस और हरा धनिया भी चाहिए.
प्याज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और अदरक डालें.
अब इसे भूनकर इसमें कटे हुए प्याज डालकर हल्के गोल्डन होने तक भूनें, साथ ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें.
फिर इसे 1 से 2 मिनट भूनकर गैस बंद कर दें, जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर जार में डालें, साथ ही नींबू का रस भी डालें.
अब इसमें हरा धनिया और पानी डालकर दरदरा पीस लें और इसे एक बाउल में निकालकर ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर छिड़क दें.
लीजिए तैयार है आपकी स्पेशल खट्टी-तीखी और मसालेदार प्याज की चटनी, अब इसे पराठा-सब्जी या दाल-चावल के साथ परोसें.
