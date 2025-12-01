✕
Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में शाम की चाय के साथ बनाएं खास पालक कॉर्न टिक्की, नोट कर लें आसान रेसिपी!
क्या आपको भी शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाना पसंद है, तो इस रेसिपी से फटाफट बनाकर खाएं पालक कॉर्न टिक्की.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए स्वीट कॉर्न, पालक, तेल, उबले हुए आलू, बेसन, हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक.
साथ ही आपको बारिक कटा प्याज, अमचूर पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी चाहिए.
पालक कॉर्न टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबालकर मिक्सी जार में डालें और इसे दरदरा पीस लें.
अब पालक के पत्तों को धोकर काट लें और इसे एक बर्तन में निकालकर पीसे हुए स्वीट कॉर्न और मैश किए हुए उबले आलू डालें.
फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटी धनिया पत्ती को भी डाल दें.
अब इसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं और एक तवा गर्म करें.
फिर हाथों में तेल लगाकर मिश्रण से छोटे-छोटे गोलें बनाएं और चपटा करके टिक्की का शेप दें, साथ ही तवे पर हल्का-सा तेल डालें.
अब इसे तवे पर रखकर तेल डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं, लीजिए तैयार है शाम की चाय के साथ खाने के लिए पालक कॉर्न टिक्की.
