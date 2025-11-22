✕
अब बच्चों को खिलाएं कुछ नया और टेस्टी, बस इस रेसिपी से झटपट तैयार करें पोहा नगेट्स!
अगर आप भी बच्चों को पैकेट में आने वाले नगेट्स को फ्राई करके देते हैं, तो अब इस रेसिपी से घर पर बनाएं हेल्दी पोहा नगेट्स.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए मोटा वाला पोहा, उबले हुए आलू, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, तेल और धनिया पत्ती.
साथ ही आपको अदरक-लहसुन का पेस्ट, बेसन, चावल का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला भी चाहिए.
पोहा नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को 2 से 3 मिनट पानी में भिगोकर रखें, साथ ही छलनी में निकालकर पानी निचोड़ लें.
अब पोहे को मैश करके एक बाउल में रखें, साथ ही उसमें मैश किए हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें.
फिर इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चावल का आटा और बेसन डालकर अच्छे से मिलाएं और गाढ़ा ही रहने दें.
अब हाथों पर हल्का तेल लगाकर इस मिश्रण से छोटे-छोटे नगेट्स या टिक्की बनाएं और एक पैन में तेल गर्म करें.
फिर नगेट्स को मीडियम आंच पर इसमें डालकर कुरकुरा और सुनहरा होने तक दोनों तरफ से बढ़िया से तलें.
लीजिए तैयार है बच्चों के लिए खास कुरकुरे और सुनहरे पोहा नगेट्स, अब इसे टोमेटो कैचप या हरी चटनी के साथ गरम गरम परोसें.
