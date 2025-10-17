✕
Oct 17, 2025
Komal-singh
मुलायम रोटियां बनाने के 10 आसान टिप्स
रोटियां हमारी दाल-चावल वाली थाली का सबसे जरूरी हिस्सा हैं. लेकिन कई बार चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, रोटियां सख्त या कच्ची हो जाती हैं.
अगर आप चाहती हैं कि आपकी रोटियां हमेशा नर्म, स्वादिष्ट और आसानी से चबाई जाने वाली हों, तो कुछ आसान टिप्स अपनाना बहुत जरूरी है.
मुलायम रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले आटे की क्वालिटी सही होनी चाहिए. मैदा और गेहूं के मिश्रित आटे की बजाय अच्छे किस्म के गेहूं का आटा चुनें.
आटे में पानी डालते समय संतुलन बनाए रखें. ज्यादा या कम पानी रोटियों को सख्त कर सकता है.धीरे-धीरे पानी डालकर नरम आटा गूंधें, जिससे रोटियां हल्की और नर्म बनें.
आटे को कम से कम 8-10 मिनट अच्छी तरह गूंधना चाहिए. इससे ग्लूटेन विकसित होता है और रोटियां चबाने में मुलायम और आसानी से फुलती हैं.
गूंथे हुए आटे को तुरंत बेलने की बजाय कपड़े या ढक्कन से ढककर 15-20 मिनट के लिए रखें. यह आटे को नरम बनाए रखता है और रोटियों को फटने से बचाता है.
रोटियां बेलते समय हल्की दबाव वाली बेलन और चकले का उपयोग करें. ज्यादा जोर देने से रोटियां सख्त हो सकती हैं. धीरे-धीरे बेलें ताकि रोटियां एक समान मोटाई में बनें.
रोटियां सेकते समय तवा बहुत गर्म या ठंडा न हो. मध्यम आंच पर सेकें. ज्यादा गर्मी से रोटियां जल सकती हैं और ज्यादा ठंडा होने पर सख्त हो जाती हैं.
रोटियों को सेकते समय केवल एक बार पलटें और ध्यान रखें कि वह धीरे-धीरे फुल जाएं. बार-बार पलटने से रोटियां सख्त हो सकती हैं.
रोटियों पर हल्का सा घी या तेल लगाना उन्हें और नर्म बनाता है. यह स्वाद भी बढ़ाता है और तुरंत ठंडी होने पर सख्त होने से बचाता है.
