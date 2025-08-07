सिर्फ कुछ मिनटों में तैयार करें सॉफ्ट-स्पंजी ढोकला
सबसे पहले बेसन को एक बड़े बाउल में लें। इसमें थोड़ा नमक, हल्दी और नींबू का रस डालें।
पानी डालकर इसे स्मूथ और लंप-फ्री बैटर में बदलें। घोल न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा।
बेसन के घोल को 10–15 मिनट तक ढककर रख दें ताकि यह थोड़ा फूल जाए। ऐसा करने से धोकला सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा
इस दौरान आप बाकी की तैयारी जैसे कि स्टीमर या कढ़ाई को प्रीहीट कर सकते हैं
जब बैटर अच्छे से सेट हो जाए, तब इसमें ईनो या थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें। डालते ही बैटर को ज्यादा देर तक न हिलाएं वरना स्पॉन्जी इफेक्ट कम हो जाएगा।
अब तैयार बैटर को घी या तेल से ग्रीस की हुई थाली में डालें। इसे पहले से गर्म स्टीमर या कढ़ाई में रखें। मीडियम फ्लेम पर लगभग 15–20 मिनट तक पकाएं।
स्वाद को और बढ़ाने के लिए तड़का बनाना जरूरी है। एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें, उसमें राई, हरी मिर्च, करी पत्ता और थोड़ा सा तिल डालें
ढोकला तब और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है जब इसे हरी धनिया-पुदीना चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ परोसा जाए।