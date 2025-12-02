✕
Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
अब बिना ऑयल के बनाएं सॉफ्ट और क्रिस्पी मंचूरियन, फटाफट नोट कर लें रेसिपी!
क्या आपको भी मंचूरियन बेहद पसंद है, लेकिन अब बिना तेल वाला ट्राई करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी बनाकर जरूर खाएं ऑयल फ्री मंचूरियन.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, कॉर्न फ्लोर, मैदा, काली मिर्च और नमक
साथ ही आपको सोया सॉस, रेड चिली सॉस, सिरका, कॉर्नफ्लोर घोल, अदरक-लहसुन, शिमला मिर्च और सोया सॉस भी चाहिए.
ऑयल फ्री मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी और गाजर को कद्दूकस करके हल्का निचोड़ लें और इसमें प्याज, मैदा और कॉर्न फ्लोर डालें.
अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करें और इससे छोटे-छोटे गोल बॉल्स बना लें.
फिर इन्हें हर तरफ से एयर फ्रायर या ओवन में क्रिस्पी होने तक पका लें और एक नॉन स्टिक पैन गर्म करके अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर हल्का भूनें.
अब इसमें थोड़ा सा पानी और शिमला मिर्च डालकर चलाएं और चिली सॉस, केचप, सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं.
फिर इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालकर सॉस को गाढ़ा होने दें, इसके बाद बॉल्स डालकर अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट पकाकर गैस बंद कर दें.
लीजिए तैयार है आपकी बिना ऑयल के बनी सॉफ्ट और क्रिस्पी ऑयल फ्री मंचूरियन, अब फ्राइड राइस के साथ गरमा गरम परोसें.
