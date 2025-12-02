✕
Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
घर में लाएं साउथ इंडिया का स्वाद, बस इस रेसिपी से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी सांभर!
क्या आप भी रेस्टोरेंट में मिलने वाले सांभर का स्वाद घर में लाना चाहती हैं, तो इस रेसिपी से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी सांभर.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए अरहर दाल, पानी, तेल, सरसों, हींग, प्याज, टमाटर, गाजर, भिंडी, बैंगन, लौकी, मूली और हल्दी पाउडर.
साथ ही आपको लाल मिर्च पाउडर, सांभर पाउडर, इमली का गूदा, मेथी के दाने, करी पत्ता, धनिया पाउडर और सूखी लाल मिर्च भी चाहिए.
सांभर बनाने के लिए दाल को धोकर 30 मिनट पानी में भिगो दें और प्रेशर कुकर में पानी और हल्दी के साथ डालकर 3 से 4 सीटी लगाएं.
अब कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें सरसों, हींग और प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनकर टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं.
फिर इसमें सभी सब्जियों को डालकर कुछ देर पकाएं, इसके बाद पकी हुई दाल सब्जियों में डालकर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें.
अब इसमें हल्दी, सांभर पाउडर और पानी डालकर 15 मिनट पकाएं, साथ ही इमली का गूदा डालकर अच्छे से मिलाएं और एक पैन में तेल गर्म करें.
फिर इसमें सरसों, मेथी, सूखी लाल मिर्च, हींग और करी पत्ता डालकर पकाएं, इसके बाद इसे सांभर में डालकर धनिया पत्ता से सजाएं.
लीजिए तैयार है आपका रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी सांभर, अब इसे चावल, इडली, डोसा या उपमा के साथ गरमा गरम परोसें.
