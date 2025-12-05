✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप, इस रेसिपी से मिनटों में होगा तैयार!
अगर आपको भी रेस्टोरेंट में मिलने वाला मंचाऊ सूप बेहद पसंद है, तो इस रेसिपी से मिनटों में बनाएं स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पानी, नमक, तेल, हक्का नूडल्स, कॉर्नफ्लोर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और शिमला मिर्च.
साथ ही आपको बीन्स, धनिया पत्ती, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च सॉस, प्याज, गाजर और पत्ता गोभी भी चाहिए.
मंचाऊ सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी, नमक और तेल डालकर गरम करें, और उबाल आने पर हक्का नूडल्स तोड़कर डालें.
अब नरम होने के बाद नूडल्स को छानकर ठंडे पानी से धोएं और थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाकर कढ़ाई में तेल गर्म करें, साथ ही नूडल्स को फैलाकर डालें.
फिर उसे बीच-बीच में चलाते हुए कुरकुरा होने तक फ्राई करके निकाल लें और सूप के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें.
अब इसमें प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सेम और धनिया डालकर थोड़ा भूनें, साथ ही पानी और नमक डालकर उबालें.
फिर इसमें सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च सॉस डालकर मिलाएं और कॉर्न फ्लोर को पानी में घोलकर सूप में डालें.
अब हल्का गाढ़ा होने तक पकाकर धनिया डालें, अंत में गैस बंद करके मनचाऊ सूप को कटोरी में निकालें और ऊपर से नूडल्स डालकर गरमा गरम परोसें.
Read More
मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते हैं ये चमत्कारी फायदे, जानें इसका तासीर!
आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी से तैयार करें मजेदार सूजी-मेथी पूरी!
हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले!
अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप, इस रेसिपी से मिनटों में होगा तैयार!