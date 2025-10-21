✕
बिना ओवन अब बच्चों के लिए बनाएं मिनी पिज्जा, इस रेसिपी से घर बैठे मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट!
क्या आपके बच्चों को भी पिज्जा खाना बेहद पसंद है, लेकिन आप उन्हें रेस्टोरेंट का पिज्जा नही खिलाना चाहती हैं.
तो आइए आज हम आपको बच्चों के लिए घर पर रेस्टोरेंट जैसा मिनी पिज्जा बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, यीस्ट, चीनी, नमक, तेल, गुनगुना पानी, पिज्जा सॉस और शिमला मिर्च.
साथ ही आपको प्याज, टमाटर, कॉर्न, चीज, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक और तेल या बटर भी चाहिए.
मिनी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी में यीस्ट, चीनी, मैदा, नमक और तेल डालकर पिज्जा बेस के लिए नरम आटा गूंथ लें.
अब इसे फूलने के लिए 1 घंटा ढककर रख दें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर गोल आकार में बेल लें, साथ ही तवे को गरम करें.
फिर पिज्जा बेस पर बटर और पिज्जा सॉस मिलाकर लगाएं, साथ ही ऊपर से प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न और खूब सारा चीज डालें.
अब ऑरेगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़ककर तवे पर एक स्टैंड या प्लेट रखें और इसमें मिनी पिज्जा रखकर ढक दें.
फिर इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट चीज पिघलने और बेस सुनहरा होने तक पकाएं, लीजिए तैयार है आपका बिना ओवन का मिनी पिज्जा.
