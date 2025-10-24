✕
Oct 24, 2025
Karishma-upadhyay
साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी से घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन राइस!
आज के समय में ज्यादातर लोग साउथ इंडियन फूड्स खाना बेहद पसंद करते हैं और रेस्टोरेंट जाकर या मंगाकर अक्सर खाते हैं.
ऐसे में अगर आपको भी साउथ इंडियन खाने का मन है, लेकिन रेस्टोरेंट जाकर या बाहर से मंगाकर नहीं खाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर साउथ इंडियन की फेमस डिश रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन राइस बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पके हुए चावल, तेल, हींग, सरसों के दाने, कढी पत्ता, लाल मिर्च और हल्दी.
साथ ही आपको नमक, नींबू का रस, हरा धनिया, मूंगफली, उड़द दाल, चना दाल और अदरक भी चाहिए.
रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल गरम करें और उसमें सरसों के दाने डालकर चटकने दें.
अब इसमें हींग, कढ़ी पत्ता, अदरक, लाल मिर्च, चना दाल और उड़द दाल डालकर बढ़िया से भूनें.
फिर इसमें मूंगफली, हल्दी और चावल डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर अंत में नमक और नींबू का रस डालकर मिलाएं.
लीजिए तैयार है आपका रेस्टोरेंट स्टाइल लेमन राइस, अब इसे धनिया से गार्निश करके गरमा गरम परोसें.
