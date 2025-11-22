✕
Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
घर पर मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, बस इस रेसिपी से फटाफट बनाएं हेल्दी पत्ता गोभी कोफ्ता!
आपने रेस्टोरेंट में मिलने वाला पत्ता गोभी कोफ्ता तो कभी न कभी जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन क्या आपने इसे कभी घर पर बनाया है?
अगर नहीं, तो आइए आज हम आपको घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल पत्ता गोभी कोफ्ता बनाने की स्पेशल और आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पत्ता गोभी, उबला हुआ आलू, बेसन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक, काली मिर्च पाउडर और तेल.
साथ ही आपको टमाटर, प्याज, लहसुन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, क्रीम या दही और हरा धनिया भी चाहिए.
कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले कटी हुई पत्ता गोभी को स्टीम करके इसमें उबले आलू, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, नमक और काली मिर्च डालें.
अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके छोटे-छोटे गोले बनाएं और कढ़ाई में तेल गर्म करके इन बाल्स को कुरकुरे होने तक फ्राई करके निकाल लें.
फिर एक पैन में तेल गरम करके उसमें प्याज और लहसुन डालकर भूनें और टमाटर प्यूरी डालकर 5 मिनट पकाएं. साथ ही धनिया पाउडर डालें.
अब इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला और थोड़ी पानी डालकर अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं.
फिर क्रीम या दही मिलाकर तैयार कोफ्तों को करी में डालें और 2 से 3 मिनट पकाकर हरा धनिया से गार्निश करें.
