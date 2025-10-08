✕
Oct 08, 2025
Karishma-upadhyay
इस खास रेसिपी से बनाएं दाल तड़का, अब घर में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद!
क्या आपके घर वालों को भी रेस्टोरेंट का दाल तड़का खाना बेहद पसंद है और अब आप इसे घर पर बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाने की सबसे आसान और स्पेशल रेसिपी बताते हैं.
रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को अच्छे से धोकर कुछ देर भिगो दें.
फिर कुकर में दाल, हल्दी और नमक डालकर 5 से 6 सीटी लगाएं और अच्छे से पकाएं.
अब कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, बारीक कटे प्याज और लहसुन डालकर अच्छे से भूनें.
फिर उसमें अदरक, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी डालकर भून लें.
अब उबली हुई दाल को मसाले में डालें और 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, साथ ही दूसरे तरफ तड़का तैयार करें.
फिर अलग से घी में जीरा और सूखी लाल मिर्च का तैयार तड़का इसमें डालकर ऊपर से बारीक कटी धनिया पत्ती डालें.
लीजिए तैयार है आपका रेस्टोरेंट स्टाइल गरमा गरम दाल तड़का, अब इसे चावल, रोटी या नान के साथ परोसें.
