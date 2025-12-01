✕
Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay
सादा दाल-चावल के साथ चाहिए कुछ चटपटा? तो इस रेसिपी से फटाफट बनाएं मूली-मिर्च का अचार!
अगर आपको भी हर खाने के साथ अचार चाहिए होता है, तो इस रेसिपी से बनाकर खाएं मूली-मिर्च का मजेदार अचार.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए मूली, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पिसे हुए सरसों के दाने.
साथ ही आपको हरी मिर्च, नमक, सौंफ का पाउडर, मेथी दाना, सरसों का तेल और नींबू का रस भी चाहिए.
मूली-मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मूली को धोकर पतले टुकड़ों में काट लें और हरी मिर्च को बीच से लंबे टुकड़ों में काट लें.
अब मूली और मिर्च में नमक मिलाकर 2 से 3 घंटे धूप में रखें, इसके बाद एक कढ़ाई में मेथी दाना डालकर भूनें और ठंडा होने पर मोटा पाउडर बना लें.
फिर एक बड़े बर्तन में सरसों पाउडर, सौंफ, लाल मिर्च, हल्दी, मेथी पाउडर और नमक डालकर मिलाएं और एक बर्तन में सरसों का तेल गर्म करें.
जब तेल ठंडा हो जाए और थोड़ा गुनगुना हो तो इसे तैयार हुए मसाले में डालें, साथ ही मूली और मिर्च से पानी निचोड़ कर उसमें डालें.
अब इसे अच्छे से मिक्स करके लास्ट में इसमें नींबू का रस डालकर मिलाएं और अचार को कांच के जार में भरकर 3 से 4 दिन धूप में रखें.
अचार 5 से 7 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, फिर रोटी या चावल के साथ मूली-मिर्च का अचार खाएं और मजा लें.
