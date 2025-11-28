✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
इस रेसिपी से बनाएं परफेक्ट इंडो-चाइनीज ब्रेड मंचूरियन बॉल्स, 20 मिनट में बनकर होगा तैयार!
अगर आपको भी इंडो-चाइनीज खाना बेहद पसंद है, तो इस रेसिपी से 20 मिनट में बनाकर खाएं परफेक्ट ब्रेड मंचूरियन बॉल्स.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइस, उबला आलू, उबली हुई गाजर, बीन्स, मटर, टमाटर कैचअप, कॉर्नफ्लोर, नमक और अदरक-लहसुन का पेस्ट.
साथ ही आपको हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर, पानी या दूध, तेल, लहसुन, प्याज, कैप्सिकम, लाल मिर्च सॉस और सोया सॉस भी चाहिए.
ब्रेड मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को पानी या दूध में भिगोकर निचोड़ लें और एक बाउल में रख लें.
अब इसमें उबली सब्जियां, आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, सभी मसाले और कॉर्न फ्लोर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.
फिर इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर एक प्लेट में रखें और कढ़ाई में तेल गर्म करके तैयार बॉल्स को क्रिस्पी और गोल्डन होने तक डीप फ्राई करें.
अब इन्हें निकालकर अलग रख दें और एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें लहसुन, हरी मिर्च, कटे हुए प्याज और कैप्सिकम डालकर भूनें.
फिर इसमें लाल मिर्च सॉस, सोया सॉस, टोमैटो कैचअप, पानी और कॉर्नफ्लोर स्लरी डालकर थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं.
अब इसमें तले हुए ब्रेड बॉल्स डालकर अच्छे से मिलाएं और गरमागरम इंडो-चाइनीज ब्रेड मंचूरियन बॉल्स को परोसें.
