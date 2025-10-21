✕
Oct 21, 2025
Karishma-upadhyay
बच्चों के लिए बनाएं क्रिस्पी चीज बॉल्स, इस खास रेसिपी से मिनटों में तैयार होगा पार्टी स्पेशल स्नैक!
आज के समय में बच्चों से लेकर बड़े तक, हर किसी को चीज बॉल्स खाना बेहद पसंद आ रहा है.
ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई स्पेशल पार्टी है, लेकिन आप कुछ खास बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर क्रिस्पी चीज बॉल्स बनाने की सबसे आसान और खास रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको आलू, चीज, काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पत्ता, बेसन, नमक और तेल चाहिए.
क्रिस्पी चीज बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालकर छील लें और एक बाउल में अच्छे से मैश कर लें.
अब इसमें काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया, बेसन, नमक और कद्दूकस किया हुआ चीज डालकर अच्छे से मिला लें.
फिर इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लें, साथ ही कढ़ाई में तेल गर्म करके सारे बॉल्स को अच्छे से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें.
अब तले हुए बॉल्स को किचन पेपर पर निकालकर गरमा गरम चीज बॉल्स टोमैटो केचप, धनिया चटनी या पुदीना चटनी के साथ सर्व करें.
बता दें कि क्रिस्पी चीज बॉल्स आप केवल पार्टी में ही नहीं, बल्कि बच्चों के टिफिन या शान के स्नैक्स के लिए भी बना सकती हैं.
Read More
कचरा समझकर न फैकें केले का छिलका, जानें इसे चेहरे पर रगड़ने के 7 चमत्कारी फायदे!
कमर दर्द की समस्या से हो गए हैं परेशान? तो छुटकारा पाने के लिए जरूर आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!
बच्चों के लिए बनाएं क्रिस्पी चीज बॉल्स, इस खास रेसिपी से मिनटों में तैयार होगा पार्टी स्पेशल स्नैक!
कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके हैं खरीद, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे