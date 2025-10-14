✕
Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
बच्चों के टिफिन और सुबह के नाश्ते में ट्राई करें कुछ खास, इस जबरदस्त रेसिपी से बनाएं पनीर पैनकेक!
ज्यादातर बच्चों को बाजार का पैनकेक बेहद पसंद आता है और बड़े-बूढ़े भी इसे बहुत चाव से खाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी सुबह के नाश्ते में या बच्चों के टिफिन के लिए पैनकेक बनाने का सोचती हैं, लेकिन जो हेल्दी हो.
तो आइए आज हम आपको बच्चों के टिफिन और सुबह के नाश्ते में बनाने के लिए पनीर पैनकेक की परफेक्ट रेसिपी बताते हैं.
पनीर पैनकेक बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर, चावल का आटा, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पाउडर और बेसन.
साथ ही आपको गाजर, धनिया पत्ती, स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी, पानी, नमक, काली मिर्च पाउडर और तेल भी चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बारीक कटा प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, दरदरा स्वीट कॉर्न और कद्दूकस किया हुआ गाजर.
फिर इसमें बेसन, चावल का आटा, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पत्ती, कद्दूकस पनीर, नमक और थोड़ा पानी डालकर मिलाएं.
जब बैटर गाढ़ा हो जाए तो तवा गर्म करके उस पर तेल डालें और बैटर को तवे पर डालकर गोल आकार में फैला दें.
अब धीमी आंच पर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाकर पनीर पैनकेक को टोमेटो सॉस या चटनी के साथ सर्व करें.
