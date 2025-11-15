✕
Nov 15, 2025
Karishma-upadhyay
बाजार से खरीदने का झंझट छोड़ें, अब इस तरीके से घर पर बनाएं पौष्टिक मल्टीग्रेन आटा!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा खाना बेहद पसंद कर रहे हैं.
जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर को एक साथ कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है.
इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है, साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और आयरन इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी बाजार से इसे खरीदकर लाते हैं, तो अब इस आसान तरीके से घर पर मल्टीग्रेन आटा बना लें.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, भुना हुआ चना, मक्का और सोयाबीन.
मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए सबसे पहले सभी अनाजों को अच्छे से धोकर साफ कर लें और धूप में कुछ देर फैलाकर सुखा लें.
अब चना, बाजरा, ज्वार और मक्का को कढ़ाई में डालकर हल्का भून लें और एक बाउल में निकाल लें.
अब सभी अनाजों को मिलाएं, मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर बारिक पीस लें और छलनी से छान लें.
लीजिए तैयार है आपका घर पर बना पौष्टिक मल्टीग्रेन आटा, अब इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.
