✕
Oct 22, 2025
Karishma-upadhyay
शाम के नाश्ते में बनाएं मूंग दाल प्याज के गरमा-गरम पकौड़े, नोट कर लें आसान रेसिपी!
ज्यादातर लोग शाम के नाश्ते में अक्सर अलग-अलग तरह के पकौड़े खाना बेहद पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आपके घरवालों को भी पकौड़े बेहद पसंद हैं और इस वीकेंड आप भी शाम के नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको शाम के नाश्ते में बनाने के लिए खास मूंग दाल प्याज के पकौड़े की रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको मूंग दाल, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और तेल चाहिए.
मूंग दाल प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले दाल को 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दें, फिर निकालकर मिक्सी में दरदरा पीस लें.
अब दाल को एक बाउल में निकालकर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें
फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, साथ ही कढ़ाई में तेल गरम करें.
तेल गर्म होने के बाद मिश्रण को गोल-गोल आकार देकर कढ़ाई में डालें, साथ ही सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकौड़ा तलें.
फ्राई होने के बाद इसे निकालकर टिशू पेपर पर रखें और गरमा-गरम मूंग दाल प्याज के पकौड़ो को हरी या लाल चटनी के साथ सर्व करें.
Read More
नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को
गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!
अब बच्चों के लिए बनाएं देसी तड़के वाली मैकरोनी, इस आसान रेसिपी से मिलेगा चटपटा और मसालेदार टेस्ट!
शाम के नाश्ते में बनाएं मूंग दाल प्याज के गरमा-गरम पकौड़े, नोट कर लें आसान रेसिपी!