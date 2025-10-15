✕
Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस दिवाली घर पर बनाएं बाजार जैसा मैसूर पाक!
ज्यादातर लोग दिवाली पर बाजार से अलग-अलग तरह के मिठाई खरीदकर लाते हैं, जिनमें मैसूर पाक तो जरूर होता है.
ऐसे में अगर आप इस दिवाली घर पर मैसूर पाक बनाने का सोच रही हैं लेकिन रेसिपी और समय न जानने की वजह से नहीं बना पा रही हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर बाजार जैसा मैसूर पाक बनाने की रेसिपी और समय बताते हैं.
घर पर मैसूर पाक बनाने के लिए आपको बस बेसन, घी, चीनी, पानी और वैनिला एसेंस चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर हल्का गाढ़ा होने तक उबालें और चाशनी तैयार करें.
अब चाशनी में घी डालकर बेसन को धीरे-धीरे डालें और लगातार चलाते रहें ताकि कोई गुठली न बने.
फिर जब तक ये घी न छोड़ने लगे और गाढ़ा न हो जाए, तब तक मध्यम आंच पर पकाते रहें.
जब ये अच्छे से पक जाए तो इसे घी लगी ट्रे में डालकर फैलाएं और ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें.
लीजिए तैयार है आपका बाजार जैसा मैसूर पाक, जिसे बनाने में लगभग आपको 20–25 मिनट लगे हों.
