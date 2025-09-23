✕
नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू खीर, नोट कर लें परफेक्ट मिठाई की रेसिपी
मखाना काजू खीर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मखाने और 10 से 12 काजू लें.
अब मखाने को हल्का भूनकर मिक्सी में दरदरा पीस लें.
साख ही काजू को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का भून लें.
फिर एक पैन में 1 लीटर दूध लें और गाढ़ा होने तक अच्छे से उबालें.
जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें मखाना पाउडर और काजू डालें.
अब इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं और बीच-बीच में चलाते भी रहें.
फिर इसमें शक्कर, इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे डालकर मिलाएं.
लीजिए तैयार है आपका नवरात्रि के व्रत में खाने के लिए परफेक्ट मिठाई.
आप मखाना काजू खीर का मजा ठंडा या गर्म दोनों तरीकों से ले सकते हैं.
