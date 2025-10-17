✕
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!
हर साल दिवाली पर लोग घर पर कई तरह की नमकीन बनाते हैं, साथ ही बाजार से भी खरीदकर लाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली घर पर कोई खास नमकीन खुद ही बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको दिवाली के स्नैक्स में खास काजू नमकीन बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको काजू, तेल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक और काली मिर्च पाउडर चाहिए.
काजू नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले कटोरी में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डालें.
अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लें, साथ ही एक कढ़ाई में काजू को डालकर सुनहरा होने तक धीमी आंच पर भून लें.
फिर काजू को निकालकर कढ़ाई में तेल, तैयार मसाले और काजू को डालकर मिक्स करें, और कुछ देर अच्छे तरीके से मिला लें.
अब गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दे, फिर ठंडा होने के बाद मसालेदार काजू को एयर टाइट डिब्बे में रखें.
लीजिए तैयार है दिवाली स्नैक्स के लिए आपका काजू नमकीन, अब इसे मेहमानों को सर्व करें.
