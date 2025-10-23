✕
Oct 23, 2025
Karishma-upadhyay
ब्रेड या प्याज नहीं, बल्कि अब पनीर से बनाएं क्रिस्पी और गरमा-गरम पकौड़े, नोट कर लें आसान रेसिपी!
ज्यादातर लोग शाम कि चाय के साथ अलग-अलग तरह के पकौड़े खाना बेहद पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आपके घरवालों को भी पकौड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन अब ब्रेड पकौड़ा या प्याज पकौड़ा खा-खाकर बोर हो गए हैं.
तो आइए आज हम आपको ब्रेड या प्याज नहीं, बल्कि पनीर के क्रिस्पी और गरमा-गरम पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर, बेसन, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला.
साथ ही आपको अजवाइन, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया, पानी और तेल भी चाहिए.
पनीर पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, सारे मसाले और हरा धनिया डालें.
अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें, साथ ही पनीर को छोटे टुकड़ों में काटकर इस घोल में डुबोएं.
फिर कढ़ाई में तेल गरम करें और पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.
लीजिए तैयार है आपका क्रिस्पी पनीर पकौड़ा, अब इसे टिश्यू पेपर पर निकालकर गरमा-गरम किसी चटनी के साथ सर्व करें.
Read More
जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है
रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी
स्नोफॉल देखने के लिए भारत की ये 7 जगहें हैं बेस्ट, इस बार बिल्कुल भी मिस न करें जाना!
Jio का धमाकेदार ऑफर! अब 399 रुपये से कम में पूरा साल का रिचार्ज