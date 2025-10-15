✕
Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
होंठों को बनाना चाहती हैं गुलाबी और मुलायम? तो अब नेचुरल चीजों से बनाएं होममेड लिप बाम
ठंड का मौसम लगभग आ ही गया है और सर्दियों में ज्यादातर लोग होंठों के फटने से परेशान रहते हैं.
ऐसे में अगर आपके भी होंठ सर्दियों के मौसम में बेहद रूखें या फटने लगते हैं और आप किसी अच्छे लिप बाम की खोज में हैं.
तो आइए आज हम आपको किसी महंगे प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बल्कि कुछ नेचुरल चीजों से होममेड लिप बाम बनाने की विधि बताते हैं.
जो न केवल आपके होठों को रूखापन या फटने से बचाएगा, बल्कि लिप्स को गुलाबी और मुलायम भी बनाएगा.
नारियल तेल में शहद मिलाकर लिप बाम बनाएं, जो होंठों को हाइड्रेट करके पोषण देंगा.
शहद और नारियल तेल-
वैसलीन में स्ट्रॉबेरी पल्प मिलाकर लगाने से होंठों की रंगत भी निखरेगी और नमी भी बनी रहेगी.
स्ट्रॉबेरी पल्प और वैसलीन-
चुकंदर के रस में घी मिलाकर लगाना होंठो को नेचुरल पिंक टिंट देने के लिए सबसे असरदार उपाय है.
चुकंदर का रस और घी-
इन दोनों को मिलाकर होंठों पर लगाने से डेड स्किन हटती है और सॉफ्टनेस आती है.
नींबू और शहद-
हफ्ते में 2 से 3 बार चीनी और शहद को मिलाकर होंठों पर स्क्रब करें.
चीनी और शहद-
