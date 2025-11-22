✕
Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
अब डिनर के साथ 5 मिनट में बनाएं हेल्दी मिक्स वेज रायता, नोट कर लें आसान रेसिपी!
क्या आप भी हमेशा खाने में सूखा-सूखा पराठा सब्जी खा-खाकर बोर हो गए हैं और अब कुछ नया ऐड करने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको डिनर के साथ कुछ स्पेशल खाने के लिए हेल्दी मिक्स वेज रायता बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए फेंटा हुआ दही, कद्दूकस किया हुआ प्याज, खीरा, टमाटर, गाजर और हरी मिर्च.
साथ ही आपको धनिया पत्ता, अनार, नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चीनी पाउडर भी चाहिए.
मिक्स वेज रायता बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें.
अब प्याज, गाजर और खीरा को कद्दूकस कर लें, साथ ही एक बाउल में दही और पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें.
फिर इसमें कटी हुई सब्जियां, हरी मिर्च, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं.
अब इसे सर्विंग बाउल में निकालकर ऊपर से अनार के दाने और हरा धनिया डालकर गार्निश करें और खाने के साथ परोसें.
लीजिए तैयार है आपका हेल्दी मिक्स वेज रायता, आप इसे फ्राइड राइस या फिर पराठे और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं.
