Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में पालक और मटर से बनाएं हेल्दी स्नैक्स, इस रेसिपी से झटपट तैयार करें हरा-भरा कबाब!
क्या आप भी वेजिटेरियन हैं और वेज कबाब खाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अब कुछ और ट्राई करने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर पालक और मटर से मजेदार हरा-भरा कबाब बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए उबला हुआ पालक, उबले हरे मटर, उबले आलू, पनीर, हरी मिर्च और अदरक.
साथ ही आपको धनिया पत्ती, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर या ब्रेडक्रम्ब्स और तेल भी चाहिए.
हरा-भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले पालक और हरे मटर को हल्का उबालकर मिक्सी में दरदरा पीस लें.
अब एक बाउल में उबले आलू, पनीर और मटर–पालक पेस्ट मिलाकर, मसाले, कॉर्नफ्लोर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.
फिर इस मिश्रण को छोटी-छोटी कबाब की शेप दें और तवे पर हल्का तेल डालकर गोल्डन होने तक शैलो फ्राई करें.
लीजिए तैयार है आपका पालक और मटर से बना हरा-भरा कबाब, अब इसे हरी चटनी, दही या इमली की चटनी के साथ गरमा गरम परोसें.
ऐसे में अगर आप चाहें तो इन कबाबों को एयर फ्रायर में 180°C पर 10 से 12 मिनट तक एयर फ्राई भी कर सकते हैं.
