Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
घर पर मिलेगा लाजवाब स्वाद, बस इस रेसिपी से बनाएं गुजराती स्टाइल लौकी ढोकला!
अगर आपको भी गुजराती स्टाइल चीजें खाना बेहद पसंद है, तो इस रेसिपी से फटाफट बनाकर खाएं गुजराती स्टाइल लौकी ढोकला.
ढोकला बनाने के लिए आपको कद्दूकस की हुई लौकी, बेसन, दही, हरी मिर्च पेस्ट, अदरक, हल्दी, नींबू का रस, पानी, नमक और इनो चाहिए.
साथ ही तड़के के लिए आपको राई, करी पत्ता, लंबी कटी हरी मिर्च, चीनी, नींबू रस, पानी, तेल और हरा धनिया भी चाहिए.
लौकी ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में बेसन, सूजी, दही, कद्दूकस की हुई लौकी, हल्दी, अदरक, हरी मिर्च पेस्ट और नमक मिलाएं.
अब कुछ देर इसे ढक कर अलग रख दें और स्टीमर या बड़ी कढ़ाई में पानी गर्म करें, साथ ही ढोकला ट्रे या टिफिन को तेल से ग्रीस करें.
फिर ढोकला बैटर में नींबू का रस और इनो डालकर मिलाएं और ग्रीस की हुई प्लेट में डालकर दबाएं, साथ ही धीमी आंच पर 20 मिनट स्टीम करें.
अब ढोकला पकने के बाद प्लेट में निकालकर टुकड़ों में काटें और तड़का लगाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें.
फिर इसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, पानी, चीनी और नींबू का रस डालकर उबलने दें, इसके बाद तड़के को ढोकले के ऊपर डालें.
लीजिए तैयार है आपका गुजराती स्टाइल गरमा-गरम लौकी ढोकला, अब इसे चटनी या सांभर के साथ सर्व करें और मजा लें.
