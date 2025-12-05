✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी से तैयार करें मजेदार सूजी-मेथी पूरी!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग आलू की सब्जी के साथ खाने के लिए सादा पूरी, पराठा या रोटी ही बनाते हैं.
ऐसे में अगर आपके घर में भी आलू की सब्जी के साथ हमेशा सादा पूरी, पराठा या रोटी बनता है. लेकिन आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको आलू की सब्जी के साथ खाने के लिए टेस्टी सूजी-मेथी पूरी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको सूजी, गेहूं का आटा, मेथी के पत्ते, तेल, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पानी, तेल और हल्दी चाहिए.
सूजी-मेथी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी, आटा, मेथी के पत्ते, अदरक पेस्ट और हरी मिर्च डालें.
अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और तेल डालकर मिक्स करें, साथ ही थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें.
फिर आटे को 8 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर बेलन की मदद से गोल शेप में बेल लें.
अब कढ़ाई में तेल गर्म करके एक-एक पूरी डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलकर प्लेट में निकाल लें.
लीजिए तैयार है आपकी गरमागरम सूजी-मेथी पूरी, अब इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व करें और इसका मजा लें.
Read More
मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते हैं ये चमत्कारी फायदे, जानें इसका तासीर!
आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी से तैयार करें मजेदार सूजी-मेथी पूरी!
हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले!
अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप, इस रेसिपी से मिनटों में होगा तैयार!