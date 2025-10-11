✕
Oct 11, 2025
Komal-singh
दिवाली पर आप भी ट्राई करें10 मिनट में बनने वाला रबड़ी मलाई टोस्ट
मलाई की रबड़ी और कुरकुरी ब्रेड का यह मेल दिवाली की शाम को और भी खास बना देता है.
चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका और कुछ ज़रूरी बातें जो आपके इस डेजर्ट को
और भी लाजवाब बना देंगी.
इसके लिए बस चाहिए दूध, मलाई, चीनी, इलायची पाउडर, केसर, और कुछ ब्रेड स्लाइस. ऊपर से सजाने के लिए बादाम-पिस्ता और चांदी का वर्क डाल सकते हैं.
अगर आप इसे और स्वादिष्ट बनाना चाहें, तो रबड़ी पहले से तैयार करके फ्रिज में ठंडी रख लें.
एक गहरी कढ़ाही में दूध उबालें और उसमें मलाई डालते जाएं. धीरे-धीरे इसे गाढ़ा होने तक पका
एं.
इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें ताकि मीठा स्वाद और सुगंध आ सके.
अगर चाहें तो केसर का पानी डालकर इसे सुनहरा रंग भी दे सकते हैं. करीब 10–12 मिनट में मलाईदार रबड़ी तैयार हो जाएगी.
उसके बाद ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं और तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा टोस्ट करें.
टोस्ट को प्लेट में रखें और उस पर रबड़ी की मोटी परत फैलाएं.कोशिश करें कि रबड़ी ठंडी हो ताकि टोस्ट नरम न हो जाए.इसके ऊपर बादाम, पिस्ता और केसर के धागे डालें
