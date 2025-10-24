✕
अब मिनटों में बनाएं स्वादिष्ट, हेल्दी और क्रीमी दही सैंडविच, नोट कर लें आसान रेसिपी
क्या आप भी वही बोरिंग वेज सैंडविच और चीज सैंडविच खा-खाकर बोर हो चूकें हैं, साथ ही अब कुछ नया बनाने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको स्वादिष्ट, हेल्दी और क्रीमी दही सैंडविच बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए दही, मेयोनेज, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और नमक.
साथ ही आपको प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी, धनिया पत्ता और ब्रेड भी चाहिए.
दही सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले गाढ़ी दही को किसी कपड़े में कसकर बांध दें और फ्रिज में रख दें, जिससे इसका पानी निकल सके.
फिर दही निकालकर उसमें मेयोनेज, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.
अब इसमें प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी और धनिया डालकर बढ़िया से मिलाएं और कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें.
फिर दो ब्रेड के स्लाइस लें और बीच में दही स्टफिंग भरकर किनारों को काट लें, साथ ही इसे चार टुकड़ों में काटकर सर्व करें.
ऐसे में अगर आप चाहें तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा बटर लगाकर सैंडविच को ग्रिल करें और सुनहरा या क्रिस्पी होने के बाद सर्व करें.
