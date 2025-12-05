✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी से झटपट बनाएं बंगाल का लाजवाब संदेश!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग मीठे के शौकीन हैं, लेकिन हर दिन एक जैसी मिठाई खा-खाकर बोर हो जाते हैं.
ऐसे में लोग खासतौर पर बंगाली मिठाई खाना बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि बंगाल की मिठाई स्वाद में लाजवाब होती है.
अगर आपको भी बंगाली मिठाई खाना काफी पसंद है और अब घर पर बंगाली स्टाइल में कोई मिठाई बनाने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर बंगाल की लाजवाब मिठाई संदेश बनाने की सबसे स्पेशल और आसान रेसिपी बताते हैं.
बंगाली संदेश बनाने के लिए आपको केवल पनीर, दूध, चीनी, केसर के धागे, घी और पानी चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मैश करके मिक्सी जार में डालें, साथ ही दूध और चीनी भी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें.
अब कढ़ाई में पानी डालकर तेज आंच पर उबलने दें, साथ ही ऐलुमिनियम के बर्तन में घी लगाएं और बैटर को डालकर फैलाएं.
फिर बैटर वाले बर्तन को कढ़ाई में रखें और ऊपर से केसर के धागे डालकर बैटर को कम आंच पर 30 से 35 मिनट पकने दें.
अब गैस बंद करके इसे गोल शेप में काटकर ठंडा होने दें, लीजिए तैयार है बंगाल का फेमस संदेश, अब इसे सर्व करें.
Read More
मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते हैं ये चमत्कारी फायदे, जानें इसका तासीर!
आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी से तैयार करें मजेदार सूजी-मेथी पूरी!
हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले!
अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप, इस रेसिपी से मिनटों में होगा तैयार!