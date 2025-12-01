✕
Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay
हर बाइट में मिलेगा क्रंच का मजा, बस इस रेसिपी से घर पर बनाएं चावल का टेस्टी पापड़!
क्या आपको भी दाल-चावल के साथ पापड़ खाना बेहद पसंद है, तो अब इस रेसिपी से फटाफट बनाएं चावल का टेस्टी और क्रंची पापड़.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए चावल, जीरा, अजवाइन, नमक, बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर, पानी, हरी मिर्च का पेस्ट और हरा धनिया.
चावल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में धोकर 5 से 6 घंटे भिगो दें, फिर कुकर में पानी डालकर गर्म करें.
अब इसमें नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं, साथ ही भिगोए हुए चावल डालें.
फिर ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटी आने तक इसे पकाएं और पके हुए चावल को मिलाकर ऊपर से हरी मिर्च का पेस्ट और हरा धनिया डालें.
अब इसे मिलाकर 10 मिनट के लिए और पकाएं, इसके बाद तैयार बैटर को किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने दें.
फिर एक प्लास्टिक शीट बिछाकर थोड़ा तेल लगाएं और चम्मच या कलछी से बैटर को डालकर ऊपर दूसरी प्लास्टिक की शीट रखें.
अब किसी भारी प्लेट से पतले-पतले गोल पापड़ बनाने के लिए इसे दबाएं और पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़कर अगले दिन दूसरी तरफ पलट दें.
सभी पापड़ों को धूप में रखें और पूरी तरह सूखने के बाद स्टील के डिब्बे में भरकर रख दें, लीजिए तैयार है आपका क्रंची और टेस्टी चावल का पापड़.
