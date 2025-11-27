✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
ठंड को बनाएं अब दोगुना मजेदार, इस रेसिपी से झटपट तैयार करें कुरकुरी मूंगफली गजक!
आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में लोग बाजार में मिलने वाली गजक और पट्टी काफी मजे से खाना पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आपको भी बाजार में मिलने वाली कुरकुरी मूंगफली गजक बेहद पसंद है, लेकिन अब बाजार का नहीं खाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर बाजार जैसी कुरकुरी मूंगफली गजक बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको भुनी हुई मूंगफली, कद्दूकस किया हुआ गुड़, घी, इलायची पाउडर और तिल चाहिए.
मूंगफली गजक बनाने के लिए सबसे पहले भुनी हुई मूंगफली को छिलके हल्का दरदरा पीस लें और एक पैन में घी गर्म करें.
अब इसमें गुड़ डालकर पिघलाएं, गैस बंद कर दें और उसमें पिसी हुई मूंगफली, तिल और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
फिर एक प्लेट में हल्का घी लगाकर गर्म मिश्रण को इसमें डालें और बेलन से फैलाकर पूरी तरह ठंडा होने के बाद मनचाहे आकार में काट लें.
लीजिए तैयार है आपकी कुरकुरी मूंगफली गजक, अब इसे डब्बे में भरकर स्टोर करें और ठंड के मौसम में खाकर मजा लें.
बता दें कि सर्दियों के मौसम में मूंगफली गजक खाने का मजा ही कुछ अलग है, जो न केवल टेस्टी, बल्कि हेल्दी भी होती है.
