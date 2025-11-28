Inkhabar Hindi News
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा पत्ते के पकौड़े, नोट कर लें आसान रेसिपी!

क्या आपको भी शाम के स्नैक्स में चाय के साथ पकौड़े खाना बेहद पसंद है, लेकिन प्याज और गोभी के पकौड़े खा-खाकर अब बोर हो गए हैं.

तो आइए आज हम आपको शाम की चाय के साथ स्नैक्स में क्रिस्पी मोरिंगा पत्ते के पकौड़े बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए मोरिंगा पत्ते, नमक, चावल का आटा, बेसन, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी और जीरा.

साथ ही आपको गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, पानी, अदरक-लहसुन का पेस्ट और तेल भी चाहिए.

मोरिंगा पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले पत्तियों को पानी से धोकर छान लें और एक बर्तन में चावल का आटा और बेसन लें.

अब इसमें जीरा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला डालें.

फिर इसमें हल्दी और पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर बैटर तैयार कर लें और तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करें.

अब बैटर से छोटे-छोटे हिस्से लेकर तेल में डालें और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें, ऐसे ही सारे पकौड़ों को थोड़ा-थोड़ा करके तल लें.

लीजिए तैयार हैं आपकी क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा पत्ते के पकौड़े, अब इसे हरी या लाल चटनी के साथ सर्व करें.

