Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
भूल जाएंगे हलवे का स्वाद, बस इस रेसिपी से बनाएं गाजर वाले गुलाब जामुन!
सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग गाजर का हलवा खाना बेहद पसंद करते हैं और अक्सर घर पर बनाकर खाते भी हैं.
ऐसे में अगर आपको भी गाजर का हलवा खाना बेहद पसंद है, लेकिन अब गाजर से कुछ और बनाकर ट्राई करना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको गाजर का हलवा नहीं, बल्कि गाजर वाले गुलाब जामुन बनाने की सबसे आसान और टेस्टी रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको गाजर, खोया या मावा, मैदा, चीनी, पानी, इलायची पाउडर, घी और पिस्ता या बादाम चाहिए.
गाजर के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर एक तार की चाशनी तैयार करें और इलायची पाउडर डालें.
अब कढ़ाई में उबली और कद्दूकस की हुई गाजर डालकर 2 से 3 मिनट भूनें, साथ ही मावा मिलाकर गाढ़ा होने तक अच्छी तरह पकाएं.
फिर गैस बंद करके मिक्सचर को ठंडा होने दें, इसके बाद मैदा डालकर मुलायम डो तैयार करें और इससे छोटी-छोटी गोलियों का आकार बनाएं.
अब गरम घी में इन गोलियों को डालकर धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें और गर्म चाशनी में डुबोकर 15 से 20 मिनट रखें.
फिर ऊपर से कटा पिस्ता डालकर गर्म या हल्का ठंडा होने पर सर्व करें, लीजिए तैयार है आपका गाजर वाला गुलाब जामुन.
