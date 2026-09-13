एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी...

मॉडलिंग के दौरान महिमा चौधरी लोगों के नजरों में आईं. इसके बाद उन्हें फिल्मों के कई प्रस्ताव मिले. फिर दिग्गज फिल्म निर्मात सुभाष घई ने उन्हें फिल्म ‘परदेस’ के लिए चुना. साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे