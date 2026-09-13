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एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी...

Kamesh-dwivedi
Sep 13, 2026
Sep 13, 2026
Kamesh-dwivedi

महिमा चौधरी, जो शाहरुख खान की  फिल्म परदेस से रातोंरात स्टार बन गई थीं. फिर एक हादसे ने बर्बाद कर दिया उनका करियर. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था. उनका असली नाम ऋतु चौधरी था.

फिल्मों में कदम रखने से पहले ही महिमा चौधरी ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थीं. साल 1995 में उन्होंने ऐश्वर्या राय और आमिर खान के साथ पेप्सी के एक विज्ञापन में काम किया था.

मॉडलिंग के दौरान महिमा चौधरी लोगों के नजरों में आईं. इसके बाद उन्हें फिल्मों के कई प्रस्ताव मिले. फिर दिग्गज फिल्म निर्मात सुभाष घई ने उन्हें फिल्म ‘परदेस’ के लिए चुना. साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे

फिल्म की कहानी, संगीत और सितारों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई. ‘परदेस’ फिल्म से एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया था. इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला.

साल 1999 में ‘दिल क्या करे’ की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई थीं. इस दौरान उनके चेहरे में 67 कांच के टुकड़े घुस गए थे.

महिमा चौधरी ने दर्दनाक हादसे के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और फिल्मों में अपना सफर जारी रखा. उन्होंने ‘बागबान’, ‘धड़कन’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘दिल है तुम्हारा’, ‘लज्जा’ और ‘खिलाड़ी 420’ जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम करके दमदार वापसी की थी.

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