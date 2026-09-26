✕
माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज
Sohail-rahman
Sep 26, 2026
Sep 26, 2026
Sohail-rahman
भोजपुरी संगीत जगत की मशहूर अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का नया गाना ‘नागिन जैसे डांस’ रिलीज हो गया है.
25 सितंबर को रिलीज हुए इस गाने में अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
गाने को भोजपुरी म्यूजिक के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म Worldwide Records Bhojpuri के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.
गाने में माही श्रीवास्तव अपने खास डांस अंदाज में नजर आ रही हैं.
इस गाने को गायक गोल्डी यादव ने अपनी आवाज दी है.
इस गाने के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं.
वहीं इस गाने को साइबस ने फिल्माया है.
गाने के बोल एलसी प्रवीण ने लिखे हैं और संगीत आर्या शर्मा ने दिया है.
Read More
माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज
क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?
बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?
‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट