क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम बातें

ट्रेन यात्रा के दौरान गांधी जी का एक जूता नीचे गिर गया. उन्होंने फिर दूसरा जूता भी फेंक दिया. जब सहयात्री ने पूछा, तो उन्होंने कहा, जिसे ये जूते मिलेंगे, उसके पास पहनने के लिए एक जोड़ी तो होगी.