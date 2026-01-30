क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम बातें

✕
क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम बातें
Heena-khan
Jan 30, 2026
Jan 30, 2026
Heena-khan
क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम बातें
30 जनवरी, 1948 को नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के बाद गोड्से ने गांधी जी के पैर छूने का प्रयास करते हुए गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी.
गांधीजी ने अपने जीवनकाल में कभी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की. वह हमेशा ट्रेन से यात्रा करते थे.
ट्रेन यात्रा के दौरान गांधी जी का एक जूता नीचे गिर गया. उन्होंने फिर दूसरा जूता भी फेंक दिया. जब सहयात्री ने पूछा, तो उन्होंने कहा, जिसे ये जूते मिलेंगे, उसके पास पहनने के लिए एक जोड़ी तो होगी.
गांधीजी को फोटो खिंचवाने का बिलकुल भी शौक नहीं था.
गांधी की अंतिम यात्रा में दस लाख लोग शामिल हुए थे, और 15 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में खड़े थे.
गांधीजी अपने नकली दांत अपनी धोती में बांधकर रखते थे. वह उन्हें सिर्फ खाना खाते समय ही लगाते थे.
Read More
माघ पूर्णिमा 2026 कब है?
क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम बातें
हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें
अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें