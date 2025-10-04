✕
Oct 04, 2025
Preeti-rajput
खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को मात देती हैं मोनालिसा, हुस्न देख हो जाएंगे लट्टू
महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
आए दिन वह अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिल धड़काती रहती हैं.
उन्होंने अपनी कजरारी आंखों से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली है.
नई तस्वीरें शेयर कर एक बार फिर मोनालिसा ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
इन तस्वीरों में महाकुंभ की वायरल गर्ल बला की खूबसूरत लग रही हैं.
पीच कलर के हैवी गोल्डन वर्क वाले सूट में मोनालिसा किसी कयामत से कम नहीं लग रही हैं.
मोनालिसा की इन तस्वीरों से नजरे हटाना फैन्स के लिए मुश्किल हो गया है.
