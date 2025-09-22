✕
Sep 22, 2025
Komal-singh
Madison Beer की हॉट तस्वीरें देखकर आपका भी दिल पानी-पानी हो जाएगा
Komal Kumari
22 September 2025 11:43 AM
inKhabar.com
मैडिसन बीयर जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं.
यही वजह है कि उनका लुक लगातार वायरल हो रहा है.
मैडिसन बीयर ने इस लुक में बेल्क डिप शॉट ड्रेस पहन के सेक्सी पोज दे रही है.
इस लुक में मैडिसन बीयर ने वॉईट की ब्रा लेट पहन रखी है और केमेरे की तरफ काफी कातीलाना पोज दे रखी है.
ब्राउन ड्रेस में मैडिसन बीयर ने बिखेरा ऐसा जलवा, कि नज़रें हटाना हुआ नामुमकिन
लेपर्ड प्रिंट ड्रेस मेंमैडिसन बीयर का हॉट लुक दिलों पर बिजलियाँ गिरा रहा है.
सिल्वर ड्रेस में मैडिसन बीयर ने लूटी महफिल, हुस्न की चमक से घायल हो गया.
ब्लैक ड्रेस और पेंसिल हील्स में मैडिसन बीयर का हॉट अंदाज़, जिसने इंटरनेट पर मचा दी सनसनी.
Read More
नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू खीर, नोट कर लें परफेक्ट मिठाई की रेसिपी
क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने यहां
तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी
एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से पहले खा लें ये 1 छोटी चीज