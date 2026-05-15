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59 साल की हुईं 'धक-धक' गर्ल

Shivangi-shukla
May 15, 2026
May 15, 2026
Shivangi-shukla

15 नवंबर 2026 को एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित 59 साल की हो गयी हैं.

माधुरी दीक्षित ने अपना एक्टिंग करियर 'अबोध' फिल्म से शुरू किया था.

'खलनायक' फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने 'नो प्रेग्नेंसी' क्लॉज पर साइन किया था.

तेजाब उनकी पहली हिट फिल्म थी. 

'बेटा' फिल्म की सफलता के बाद माधुरी को 'धक-धक' गर्ल कहा जाने लगा.   

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