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कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?
Sohail-rahman
Jun 21, 2026
Jun 21, 2026
Sohail-rahman
माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी फिल्म ‘मां-बहन’ को लेकर चर्चा में हैं.
जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा की जा रही है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि माधुरी दीक्षित कितनी पढ़ी लिखी हैं?
माधुरी दीक्षित ने अपनी पढ़ाई मुंबई स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की थी.
इसके बाद उन्होंने सथाए कॉलेज से बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया था.
हालांकि उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी.
बताया जाता है कि 12वीं के बाद ही उन्हें फिल्म अबोध ऑफर की गई थी.
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