'मां बहन' स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया ग्लैमर का तड़का

हाल ही में माधुरी ने एक प्रमोशनल इवेंट की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह एक खास डेनिम एप्लिक साड़ी पहने नजर आ रही हैं, जो ऑनलाइन वायरल हो गई हैं