'मां बहन' स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया ग्लैमर का तड़का

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'मां बहन' स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया ग्लैमर का तड़का
Shivangi-shukla
Jun 04, 2026
Jun 04, 2026
Shivangi-shukla
माधुरी दीक्षित अपनी फिल्म 'मां बहन' के प्रमोशन के दौरान अपने फैशन सेंस से सबका ध्यान खींच रही हैं
हाल ही में माधुरी ने एक प्रमोशनल इवेंट की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह एक खास डेनिम एप्लिक साड़ी पहने नजर आ रही हैं, जो ऑनलाइन वायरल हो गई हैं
सुकृति ग्रोवर द्वारा स्टाइल की गई इस साड़ी को मयूर गिरोत्राने डिज़ाइन किया है
इसमें प्री-प्लीटेड डिज़ाइन और करीने से लिपटा हुआ पल्लू है, जिस पर सोने, हरे और गुलाबी रंग के विभिन्न शेड्स में फूलों की कढ़ाई की गई है
साड़ी का बेस हल्के नीले डेनिम टोन का है, जिसे रंगीन पैटर्न से सजाया गया है
माधुरी ने साड़ी के साथ एक रेशमी ब्लाउज पहना था जो उनके लुक को बैलेंस कर रहा है.
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