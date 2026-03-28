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4 रुपए से शुरू हुआ सफर - जानिए भारत में LPG कनेक्शन का दिलचस्प इतिहास

Shubahm-srivastava
Mar 28, 2026
Mar 28, 2026
Shubahm-srivastava

₹4 से शुरू हुआ सफर - जानिए भारत में LPG कनेक्शन का दिलचस्प इतिहास

 मिडिल ईस्ट तनाव और LPG संकट मिडिल ईस्ट तनाव के कारण भारत में LPG संकट बढ़ा, घरों और छोटे व्यवसाय प्रभावित

भारत का पहला LPG कनेक्शन 22 अक्टूबर 1965 को इंडेन ब्रांड के तहत भारत का पहला आधिकारिक LPG कनेक्शन जारी हुआ

कोलकाता से हुई शुरुआत कोलकाता में मिला पहला LPG कनेक्शन, यहीं से देश में गैस वितरण व्यवस्था की शुरुआत हुई

शुरुआती उपभोक्ताओं की संख्या शुरुआती दौर में कोलकाता और पटना के करीब 2000 उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन दिया गया

तब और अब की कीमत 1965 में LPG सिलेंडर की कीमत मात्र ₹3.50 से ₹4 थी, आज कीमत कई गुना बढ़ी

सुरक्षा को लेकर डर सुरक्षा चिंताओं के कारण शुरुआती समय में लोग रसोई में LPG सिलेंडर रखने से हिचकिचाते थे

उज्ज्वला योजना का असर उज्ज्वला योजना से LPG की पहुंच बढ़ी, अब 10 करोड़ से ज्यादा घरों को कनेक्शन मिला

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