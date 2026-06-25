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भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक जाएंगे आप!
Anshika-thakur
Jun 25, 2026
Jun 25, 2026
Anshika-thakur
भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक जाएंगे आप!
आज LPG सिलेंडर हर घर की जरूरत बन गए हैं. अलग-अलग देशों में इनकी कीमतें अलग-अलग होती हैं.
जून 2026 में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर, दोनों की कीमतों में बदलाव किया गया था.
आइए LPG सिलेंडर की मौजूदा कीमतों पर एक नजर डालते हैं.
भारत में, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत लगभग ₹880 है.
भारत में, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत लगभग ₹1,850 है.
पाकिस्तान में, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत लगभग PKR 3,585 है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹1,219 के बराबर है.
पाकिस्तान में, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत लगभग PKR 13,793 है, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹4,689 है.
भारत में, 5 किलोग्राम वाले FTL (फ्री ट्रेड LPG) सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹821.50 हो गई है.
LPG सिलेंडर की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों पर निर्भर करती हैं.
जब दुनिया भर में गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर कई देशों में LPG सिलेंडर की कीमतों पर भी दिखता है.
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