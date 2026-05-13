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कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL टीमों के सबसे कम स्कोर
Ankush-upadhayay
May 13, 2026
May 13, 2026
Ankush-upadhayay
IPL 2017 में RCB की टीम KKR के खिलाफ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी. यह IPL का सबसे छोटा स्कोर है.
राजस्थान रॉयल्स की टीम 2009 में आरसीबी के खिलाफ अपना सबसे छोटा टोटल 58 रन बनाया था.
दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2017 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 66 रन पर सिमट गई थी.
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम साल 2008 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 67 रन पर ऑलआउट हुई थी.
पंजाब किंग्स साल 2017 में राइजिंग पुणे स्टार्स के खिलाफ सिर्फ 73 रन ही बना पाई थी.
चेन्नई सुपर किंग्स साल 2013 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 79 के स्कोर पर सिमट गई थी.
लखनऊ सुपर जायंट्स ने साल 2022 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना सबसे छोटा स्कोर 82 बनाया था.
सनराइजर्स हैदराबाद साल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 86 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.
मुंबई इंडियंस की टीम साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 87 के स्कोर पर ढेर हो गई थी.
गुजरात टाइटंस ने साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 89 पर सिमट गई थी.
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