बूंद-बूंद को तरसते हैं भारत के ये 8 खूबसूरत शहर, देखें लिस्ट!

जैसलमेर- सुनहरे बलुआ पत्थर के किले और विशाल रेत के टीलों के लिए फेमस जैसलमेर में 200 मिमी. से भी कम बारिश होती है
रण ऑफ कच्छ- गुजरात का सफेद नमक का रेगिस्तान फेमस टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन यहां सिर्फ 300 मिमी. बारिश होती है
स्पीति वैली- अपने खूबसूरत पहाड़ और बौद्ध मठों के लिए फेमस हिमाचल की इस जगह पर 170 मिमी बारिश होती है
उदयपुर- शुष्क जलवायु के बावजूद धीलों के शहर उदयपुर में 640 मिमी बारिश होती है
हम्पी- प्रचीन स्मारक और मंदिरों के लिए फेमस कर्नाटक के इस प्राचीन शहर में सालाना 660 मिमी. बारिश होती है
जोधपुर- नीले रंग की इमारतों वाली ब्लू सिटी जोधपुर में 320 से 360 मिमी. बारिश होती है
लेह- लद्धाख की लेह सिटी में आसमान एक दम नीला और साफ होता है. इस ठंडे रेगिस्तान में 100 मिमी से भी कम बारिश होती है
बीकानेर- जूनागढ़ का किला और रामपुरिया हवेली के लिए फेमस इस शहर में 300 मिमी से भी कम वर्षा होती है.